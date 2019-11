Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Ein Stahlträger ist in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) auf eine 52 Jahre alte Frau gestürzt und hat sie dabei schwer verletzt. Die Frau wurde am Donnerstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Unglück ereignete sich in einer Betriebshalle in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Beuren. Der Stahlträger sollte dort verladen werden - warum er abstürzte, blieb zunächst unklar. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln.