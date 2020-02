Lampertheim (dpa/lhe) - Bei einem Wohnhausbrand in Südhessen sind am Mittwoch rund 250 000 Euro Schaden entstanden. Das Feuer sei in einem zweistöckigen Einfamilienhaus in Lampertheim aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt. Eine 82-jährige Bewohnerin war allein in dem Haus und rettete sich. Das Gebäude sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten am Abend zunächst an.

