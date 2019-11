Rostock (dpa/mv) - Rund 130 Kräfte von Feuerwehr, Bundeswehr, zivilen Rettern und Polizei haben bei einem inszenierten Unfall am Flughafen Rostock-Laage am Samstag ihre Zusammenarbeit geübt. In dem Szenario kann ein Hubschrauber mit sechs Personen nach einem technischen Defekt seinen Landeplatz nicht mehr erreichen und stürzt ab, teilte der Landkreis Rostock mit. Ziel der Übung sei es, die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte zu trainieren. Dazu gehören die Brandbekämpfung an der Absturzstelle, die Rettung von verletzten Personen aus einem Luftfahrzeug und die Dekontamination von Einsatzkräften.