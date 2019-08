Kümmersbruck (dpa/lby) - Mitten in einem Wohngebiet in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach ist bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt worden. Sie sollte noch am Mittwochabend entschärft werden, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Zunächst war unklar, in welchem Radius das Wohngebiet evakuiert werden musste. In der Nähe des Fundorts befindet sich auch ein Altenheim.