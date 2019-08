Kümmersbruck (dpa/lby) - Eine in der Oberpfalz auf einer Baustelle gefundene Kriegsbombe ist am Montagabend entschärft worden. Sperrungen und Evakuierungen konnten aufgehoben werden, wie die Polizei mitteilte. Von den Maßnahmen waren etwa 1500 Personen betroffen. Die 225-Kilo-Bombe war am Vormittag in Haselmühl bei Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) gefunden worden.