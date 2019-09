Krölpa (dpa/th) - Ein 58 Jahre alter Mann ist auf einem Firmengelände in Krölpa (Saale-Orla-Kreis) in ein Loch gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter der Firma habe aus zunächst ungeklärter Ursache einen im Bau befindlichen Schacht übersehen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der 58-Jährige stürzte in das Loch, fiel aber nicht komplett hinein. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Landesamt für Verbraucherschutz übernahm die Ermittlungen zu den genauen Umständen.