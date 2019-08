Kreuth (dpa/lby) - Eine seit Samstagabend nach einem Dorffest vermisste 17-Jährige aus Oberbayern ist tot. Die Leiche wurde am Sonntag in der Nähe von Kreuth in einem Bachbett gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die junge Frau habe ein Fest in einem Nachbarort besucht und sei dann am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr mit Freundinnen in ein Taxi gestiegen, um nach Hause zu fahren. Kurz vor dem Ziel habe sie das Taxi plötzlich verlassen und sei nicht zurückgekehrt, hieß es in der Polizeimitteilung. Der Grund dafür war noch unklar.