Korbußen (dpa/th) - Weil Pferde bei einem Brand in Ostthüringen ausgebrochen waren, ist die Autobahn 4 zwischen Gera Leumnitz und Ronneburg zwischenzeitlich voll gesperrt worden. Auf einem Feld bei Korbußen (Landkreis Greiz) gingen am Dienstag mehrere Strohballen in Flammen auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Davon aufgeschreckt brachen von einer angrenzenden Koppel mehrere Pferde aus und liefen in Richtung Autobahn. Ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Eines der Pferde stieß mit einem Polizeiauto zusammen und verletzte sich. Die anderen konnten später unverletzt der Halterin übergeben werden. Von den 1000 Strohballen wurden durch das Feuer etwa 100 zerstört. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.