Köln (dpa/lnw) - Wegen einer Blindgänger-Entschärfung am Donnerstag müssen Teile der Kölner Unikliniken geräumt werden. Zudem dürfen sich im Evakuierungsbereich im Stadtteil Lindenthal rund 5800 Anwohner voraussichtlich am Donnerstagvormittag nicht in ihren Wohnungen aufhalten, wie die Stadt am Mittwoch berichtete. Erste Krankentransporte sollten schon am Abend stattfinden. Einen konkreten Zeitplan für die Entschärfung gab es zunächst nicht. Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten entdeckt worden.

In Köln war bereits am Dienstag eine Bombe entschärft worden. Rund 10 000 Beschäftigte mussten ihre Arbeitsplätze verlassen. Auch der Zugverkehr kam durcheinander, weil unter anderem die Hohenzollernbrücke - ein Nadelöhr im Bahnverkehr - gesperrt wurde. Schiffe mussten stoppen und Flugzeuge zum Airport Köln/Bonn Umwege in Kauf nehmen.