Köln (dpa/lnw) - Beim Ablegen eines niederländisches Tankschiffes ist in Köln ein Binnenschiffer tödlich gestürzt. Der 60-Jährige fiel laut ersten Erkenntnissen der Polizei in den Rhein und geriet zwischen Kaimauer und Schiff. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb er im Krankenhaus. Warum er am Dienstagabend in den Rhein gestürzt ist, muss noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.