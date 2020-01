Köln (dpa/lnw) - Nach einem Amokalarm an einer Schule haben sich am Freitag Schüler und Lehrer in Köln zeitweise in ihren Klassenräumen eingeschlossen. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung gab es nicht, teilte die Polizei mit. Spezialkräfte durchsuchten das Gebäude. Das Vorgehen sei in so einem Fall eine Standardprozedur, erklärte eine Sprecherin. Außerhalb der Gesamtschule wurde eine Sammelstelle eingerichtet, an der Eltern ihre Kinder in Empfang nehmen konnten. "Rettungskräfte versorgen einzelne Kinder mit Kreislaufproblemen", twitterte die Polizei.