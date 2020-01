Kiel (dpa/lno) - Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Mittwoch in Kiel eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. "Der Detonator musste vor Ort gesprengt werden", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wegen des schlechten Zustands der britischen 250-Kilo-Bombe setzte der Kampfmittelräumdienst dabei sogenannte Wasserschneidetechnik ein. Sie war bei Bauarbeiten auf der Werft ThyssenKrupp Marine Systems gefunden worden. Wegen der Arbeiten mussten am Morgen etwa 3000 Menschen ihre Wohnungen am Ost- und Westufer der Förde verlassen. Für die Zeit der Entschärfung wurde auch der Schiffsverkehr auf der Förde eingestellt.