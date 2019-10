Cuxhaven (dpa/lni) - Für ein in der Nordsee vermisstes Crew-Mitglied eines niederländischen Fischkutters gibt es kaum noch Hoffnung. "Die Nordsee ist dort um die 10 Grad kalt, darin kann man nicht lange überleben", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. Der Mann fiel aus bisher unbekannten Gründen am Montag etwa 145 Kilometer nördlich der Insel Borkum von Bord des Kutters. 14 Schiffe suchten stundenlang in dem Gebiet, darunter auch zwei Cuxhavener Einsatzschiffe der Bundespolizei. In der Dämmerung wurde die Suche abgebrochen und seitdem nicht wieder fortgesetzt. Die niederländische Polizei ermittelt, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.