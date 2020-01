Kassel (dpa/lhe) - Nach seinem wiederholten Verschwinden aus einer Psychiatrie in Kassel ist ein psychisch kranker Mann am Freitag freiwillig zurückgekehrt. Das berichtete ein Polizeisprecher. Der 36-Jährige sei nach seiner erneuten Flucht am Donnerstag freiwillig in die Klinik gekommen. Wie der Mann fliehen konnte, war zunächst unklar.

Schon am 31. Dezember sei der wegen einer richterlichen Anordnung in der Psychiatrie untergebrachte Mann nach ersten Erkenntnissen durch ein offenes Fenster verschwunden. Durch Hinweise von Zeugen konnte der 36-Jährige vier Tage später aus der Kasseler Innenstadt zurückgebracht werden.

Warum der Mann aus der Klinik floh, war zunächst nicht bekannt. Das Gericht habe seine Unterbringung angeordnet, weil er sich oder andere Menschen gefährden könnte. "Er ist kein Strafgefangener, sondern ein psychisch Kranker", sagte ein Polizeisprecher. Die Klinik sei demnach für die Unterbringung verantwortlich und werde "sensibilisiert", um künftige Ausbrüche zu verhindern.