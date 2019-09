Karlsruhe (dpa/lsw) - Um einen Senior aus dessen verrauchter Wohnung in Karlsruhe zu retten, hat eine 42-jährige Nachbarin kurzerhand die Wohnungstür eingetreten. Gemeinsam mit weiteren Helfern zog sie den am Boden liegenden 77-Jährigen dann aus der Wohnung. Nach Polizeiangaben vom Dienstag war der Mann am Vorabend beim Kochen umgefallen, die Essensreste auf dem eingeschalteten Herd brannten ab. Ein Feuer brach aber nicht aus. Der Senior kam wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.