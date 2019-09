Ein Toter und ein Verletzter nach Steinlawine in Österreich

Kaprun (dpa) - Beim Abgang einer Steinlawine nahe Kaprun in Österreich ist am Mittwoch ein Wanderer getötet worden. Ein weiterer Alpinist sei bei dem Unglück auf 2700 Metern Höhe verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Bergrettung. Zwei Menschen aus der vierköpfigen Gruppe seien mit dem Schrecken davongekommen. Die große Steinlawine ging unweit des Großglockners bei bestem Wanderwetter auf einen hochalpinen Wanderweg nieder und stürzte mehrere Hundert Höhenmeter bis in den Bereich eines Stausees ins Tal. Dutzende Einsatzkräfte hatten das Gebiet vorsorglich nach weiteren möglichen Opfern abgesucht. Eine weitere Wandergruppe von vier Personen auf einem anderen Wanderweg blieb unverletzt.