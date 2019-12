Joachimsthal (dpa/bb) - Ein 47-jähriger wird nach einem Kajak-Ausflug auf dem Grimnitzsee (Landkreis Barnim) vermisst. Angehörige informierten am Freitag die Polizei, als der Mann zur verabredeten Zeit nicht zurückkehrte. Die Beamten suchten nach dem Mann, fanden aber nur das Kajak des Vermissten am Ufer treibend. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Suchhund kamen zum Einsatz, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Die Feuerwehr suchte mit mehreren Booten auf dem See nach dem Mann - bislang ohne Erfolg. Die Suche werde fortgesetzt, hieß es.