Jade (dpa/lni) - Eine vermisste Spaziergängerin ist tot an einem Deich in der Wesermarsch am Jadebusen gefunden worden. Wie die Polizei am Samstag nach einer umfangreichen Suche mitteilte, war die Frau am Freitagnachmittag mit ihrem Hund zu einem Spaziergang in Jade-Sehestedt aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Am Samstagmorgen wurde die Polizei über die Vermisste informiert.

Ein Polizeihubschrauber wurde angefordert, Freiwillige Feuerwehren aus zwei Gemeinden beteiligten sich an der Suche. Die Leiche der Frau wurde schließlich im Deichvorland gefunden, ihr Hund habe sich noch in der Nähe befunden. Die Todesumstände waren zunächst nicht bekannt.