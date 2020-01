Jade (dpa/lni) - Nach dem Tod einer Spaziergängerin in der Wesermarsch am Jadebusen suchen die Ermittler weiter nach der Todesursache. "Momentan spricht alles für einen Unglücksfall", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Angehörige alarmierten die Polizei, als die Frau von einem Spaziergang mit ihrem Hund nicht zurückkehrte. Insgesamt 32 Rettungskräfte suchten nach der Frau. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Schließlich fanden sie am Samstag die Leiche der Frau an einem Deich. Der Hund war noch in ihrer Nähe. Die Ermittlungen dauern an.