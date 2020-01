Spuren: Vermisster vermutlich in Oberlübber See gestürzt

Hille (dpa/lnw) - Im Fall eines vermissten 74-Jährigen aus Hille bei Minden deuten Spuren auf den Tod des Mannes hin. Bei Suchmaßnahmen am Oberlübber See hätten Einsatzkräfte seinen auf dem Wasser treibenden Wanderschuh entdeckt, berichtete die Polizei am Montag in Minden.

Zudem sei an einer rund 25 Meter über dem Wasser liegenden Abbruchkante eine Spur entdeckt worden, die auf ein Abrutschen einer Person deute. Daher liege nahe, dass der 74-Jährige in den See gestürzt sein könnte.

Nun werde der Einsatz einer Tauchergruppe sowie von Leichenspürhunden geprüft. Der 74-Jährige war am vergangenen Donnerstag von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt.