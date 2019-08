Neu-Ulm (dpa/lby) - Eine 31-Jährige, die ihrem in die Donau gefallenen Handy hinterhergetaucht ist, hat in Schwaben eine aufwendige Vermisstensuche ausgelöst. Nachdem die systematische Suche am Samstagabend eingestellt worden war, gab es doch noch ein gutes Ende: Beamte hätten die 31-Jährige am Sonntag wohlbehalten zu Hause in Neu-Ulm angetroffen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor sei ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen konnte sich die Frau selbst ans Ufer retten.