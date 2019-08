Herne/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Suche nach einer Giftschlange in evakuierten Mehrfamilienhäusern bekommt die Stadt Herne nun auch Unterstützung von der Feuerwehr Düsseldorf. Ein Team erfahrener Experten werde im Laufe des Mittwochs anreisen, teilte die Stadt mit. Die Fachleute würden sich zunächst mit den Herner Kollegen beraten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen planen. Zusätzlich erwartet die Stadt im Laufe des Tages Mitarbeiter einer Spezialfirma.

Die Schlange, eine hochgiftige Monokelkobra mit einer geschätzten Länge von mindestens 1,40 Meter, war am Sonntag im Treppenhaus eines der vier miteinander verbundenen Häuser von einer Bewohnerin entdeckt worden. Die Stadt vermutet, dass die Kobra aus der Wohnung eines Mieters stammt, in der dieser rund 20 Giftschlangen hielt. Die Stadt hält es für wahrscheinlich, dass sich das gefährliche Tier noch in einem der Häuser befindet. Die 30 Bewohner der Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen.

Weitere Einzelheiten zum Stand der Suche nach der Schlange will die Stadt am Mittwochnachmittag bekannt geben.