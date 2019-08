Herne (dpa/lnw) - Die aus einer Privatwohnung in Herne entwischte Giftschlange bleibt vorerst verschwunden. Bei einer Suche in den Treppenhäusern von vier zusammenhängenden Mehrfamilienhäusern fanden drei Reptilienexperten am Montagmittag keine Spur der Schlange. Die hochgiftige Monokelkobra mit einer geschätzten Länge von 1,40 bis 1,60 Metern war am Sonntag aus der Wohnung eines Bewohners entflohen und von einer Nachbarin im Hausflur entdeckt worden. Der Mann hält in seiner Wohnung rund 20 Giftschlangen.