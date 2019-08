Hennef (dpa/lnw) - Mit einem Wasserwerfer versucht die Feuerwehr in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis), einen nahezu ausgetrockneten Teich aufzufüllen und das Leben von mehr als 300 Karpfen zu retten. Der langwierige Einsatz habe am Sonntagabend begonnen und dauere voraussichtlich bis Montagmittag, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehr als 800 000 Liter Wasser sollen demnach in den riesigen Teich gepumpt werden.