Heidelberg (dpa/lsw) - Ein vietnamesischer Verein will bei der Suche nach einer in Heidelberg vermissten jungen Sprachschülerin aus Vietnam helfen. Er hat nach Angaben der Polizei von dem Fall der seit vier Wochen verschwundenen 15-Jährigen erfahren und will ihn nun auf Vietnamesisch publik machen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben weiterhin keine Hinweise auf den Verbleib des Mädchens; es hatte seinen im Juni begonnenen Sprachkurs in Heidelberg Mitte Juli abgebrochen und war nicht in seine Unterkunft zurückgekehrt.