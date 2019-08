Hannover (dpa/lni) - Am Hauptbahnhof Hannover hat die Bundespolizei eine sichtbar schwangere, sturzbetrunkene Frau aufgegriffen. Ein Atemalkoholtest habe den Wert von 4,23 Promille ergeben, teilten die Beamten am Dienstag mit. Weil die 24-Jährige ohne Wohnsitz eine ärztliche Untersuchung ablehnte, wurde sie am Sonntagabend in Schutzgewahrsam genommen und unter Polizeibegleitung in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht.