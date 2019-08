Niedersachsen will Wartezeit in Notaufnahmen reduzieren

Osnabrück (dpa/lni) - Niedersachsen will die Wartezeiten in den überfüllten Notaufnahmen der Kliniken des Landes verringern. Dafür soll das Notfallmanagementsystem Ivena ausgeweitet werden. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) will heute bei einem Besuch der Rettungsleitstelle in Osnabrück die Pläne dazu vorstellen.