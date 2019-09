Oldenburg (dpa/lni) - Auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Oldenburg ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Kampfmittelbeseitigung solle noch am gleichen Tag stattfinden, teilte die Stadt mit. Dafür müssten die Menschen in einem Radius von 1000 Metern um den Fundort ihre Wohnungen verlassen, etwa 7900 Menschen seien betroffen. Freiwillige Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sowie die Polizei sollten dies kontrollieren. Als Sammelstelle diene die Mensa eines Gymnasiums. Bei dem Blindgänger handelt es sich den Angaben zufolge um eine amerikanische 250-Kilogramm-Bombe.