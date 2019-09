Hannover (dpa/lni) - Im Zooviertel von Hannover ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Rund 15 200 Menschen müssen nach Angaben der Feuerwehr um 19.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Eine Betreuungsstelle werde in der Sporthalle der Leibnizschule eingerichtet, hieß es. Die Betroffenen können voraussichtlich erst in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren und werden deshalb gebeten, Medikamente sowie angemessene Kleidung mitzunehmen. Es gibt ein Bürgertelefon und einen Krankentransport für Menschen mit Gehbehinderung.

Zum dem Evakuierungsbereich gehört auch der Zoo Hannover sowie der Kuppelsaal. Das Konzert von Roger Hodgson am Montag falle aus, teilte der Veranstalter Hannover Concerts mit. Ein Ersatztermin für den früheren Supertramp-Frontmann werde gesucht.

Nähere Informationen gibt es fortlaufend auf den Internetportalen der Landeshauptstadt sowie der Feuerwehr Hannover. Die Behörden informieren zudem über soziale Medien und die Warn-App Katwarn.