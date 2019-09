Weltkriegsbombe in Hanau gefunden: Bahnverkehr lahmgelegt

Hanau (dpa/lhe) - Auf dem Gelände der Pioneer-Kaserne in Hanau ist am Montag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst habe das Gelände der ehemaligen Kasernenanlage gesichert, teilte die Stadt mit. Die Entschärfung des 50 Kilogramm schweren Blindgängers sei für den (morgigen) Dienstagabend geplant. Dann müssen sich auch Bahnreisende und Autofahrer auf Einschränkungen einstellen. Arbeiter waren auf die Bombe gestoßen. Sie hatten das Areal wegen eines Bauvorhabens untersucht.

Der Sicherheitsbereich rund um die Fundstelle ist 300 bis 500 Meter groß. Für die Entschärfung müssen die Anwohner in diesem Gebiet ihre Wohnungen und Häuser ab Dienstagnachmittag räumen. Für die Zeit der Evakuierung können sie sich in einem Bürgerhaus in der Nähe aufhalten.

Am Dienstagabend werde dann die Bundesstraße 43a ab der Anschlussstelle Hanau Hauptbahnhof in Richtung Hanauer Kreuz und in Richtung Dieburg ab Hanau-Wolfgang gesperrt, teilte die Stadt weiter mit. Der Bahnverkehr auf der Strecke Frankfurt-Fulda ruhe ebenfalls für die Zeit der Entschärfung. Stadt- sowie Regionalbusse werden umgeleitet.