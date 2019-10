Hanau (dpa/lhe) - Das Justizzentrum Hanau ist am Mittwochmorgen nach einer Bombendrohung geräumt worden. Derzeit werde das Gebäude, in dem Landgericht, Amtsgericht und Staatsanwaltschaft untergebracht sind, durchsucht, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach. Auch zwei Sprengstoffspürhunde seien im Einsatz.

In der Vergangenheit hatte es ähnliche Drohungen unter anderem gegen die Justizzentren in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden gegeben. Auch gegen das Landgericht Hanau hatte es bereits Bombendrohungen gegeben. Im Wiesbadener Fall ermittelt mittlerweile die Berliner Staatsanwaltschaft, die einen Verdächtigen auch zu anderen Drohungen gegen Justizeinrichtungen in mehreren Bundesländern ermittelt hatte.