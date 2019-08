Hamm (dpa/lnw) - Wegen eines Gaslecks in der Innenstadt in Hamm mussten rund 25 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Mehrere Straßen wurden geräumt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Gasaustritt sei an einer Leitung in einem Wohnhaus entdeckt worden. Das Leck wurde zunächst provisorisch abgedeckt.