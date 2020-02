Hamburg (dpa/lno) - Fußgänger haben am Mittwoch eine bereits verweste Wasserleiche in einem Kanal in Hamburg-Billbrook gefunden. Rettungskräfte bargen den Leichnam aus dem Tiefstackkanal, bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht der "Hamburger Morgenpost". Das Geschlecht und die Umstände seien noch unbekannt. In der Nähe des Fundortes war ein Ein-Mann-Zelt aufgestellt.

