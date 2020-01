Hamburg (dpa/lno) - Wegen eines Feuerwehreinsatzes in einem S-Bahn-Tunnel in Hamburger Stadtteil Harburg konnten am Mittwochmorgen mehrere Züge in dem Bereich nicht fahren. In dem Tunnel sei plötzlich dichter Rauch aufgetreten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Woher der Rauch kam und wie lange die Sperrung noch andauere, sei noch unklar.