Hannover (dpa/lni) - Ein Mann ist am Sonntagabend in Hannover auf offener Straße mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass er verletzt wurde, teilte die Behörde am Sonntagabend mit. Über den mutmaßlichen Täter sei nichts bekannt. Wie der Aufgefundene verwundet wurde, sei noch unklar. Die Einsatzkräfte seien um 21 Uhr alarmiert worden. Die "Hannoversche Allgemeine" (online) berichtete, dass Anwohner einen Schuss gehört haben wollen. Die möglichen Schuss-Verletzungen seien ein Hinweis, dem nachgegangen werde, so eine Polizeisprecherin.