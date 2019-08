Hamburg (dpa/lno) - Auf der stark befahrenen Hamburger Fruchtallee bleibt nach der Überschwemmung am Wochenende eine Spur stadteinwärts noch bis nächste Woche gesperrt. Wie Hamburg Wasser am Dienstag mitteilte, ist die Ursache der Überschwemmung noch immer unklar. Um weitere Zwischenfälle zu verhindern, müsse die eingesackte Baugrube, in der es zum Rohrbruch kam, gesichert und die gefährdeten Leitungen abgestützt werden.