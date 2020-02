Drei Wohnmobile in Hamburg-Wilhelmsburg in Brand geraten

Hamburg (dpa/lno) - Drei Wohnmobile sind in Hamburg-Wilhelmsburg in Brand geraten. Sie würden in voller Ausdehnung brennen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Feuerwehr war mit 40 Leuten im Einsatz. In den Wohnmobilen befänden sich auch Gasflaschen. Über die Brandursache wurde zunächst nichts bekannt.