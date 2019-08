Hamburg (dpa/lno) - An einer Baustelle in Hamburg-Eimsbüttel hat ein Bagger am Freitag eine Gasleitung beschädigt. Gas strömte aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten das Leck provisorisch abdichten und die beschädigte Leitung zur weiteren Reparatur an den Gasversorger übergeben. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit mehr als 30 Mann im Einsatz. Auch ein Bus zur Aufnahme von Anwohnern aus dem gefährdeten Bereich sei am Ort gewesen.