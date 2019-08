Notfälle - Haltern am See

Weingarten (dpa/lsw) - Beim Baden in einem Baggersee in Weingarten ist ein 28 Jahre alter Mann ertrunken. Nach Polizeiangaben von Mittwoch war der Mann am Vorabend im Wasser untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Badegäste hätten erfolglos nach ihm gesucht. Taucher entdeckten die Leiche später rund zehn Meter vom Strand entfernt in fünf Metern Tiefe.