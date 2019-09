Toter in Einfamilienhaus in Halle-Kanena

Halle (dpa/sa) - In einem Einfamilienhaus in Halle-Kanena haben Einsatzkräfte am Montag die Leiche eines Mannes entdeckt. Die Ermittlungen zur Todesursache stünden noch ganz am Anfang, teilte die Polizei am Montagabend mit. Eine Frau hatte demnach die Beamten gerufen, weil sie einen älteren Mann seit Monaten nicht mehr gesehen habe. Die Feuerwehr öffnete daraufhin am Montagmorgen die Haustür des Vermissten und entdeckte "eine leblose männliche Person", wie es weiter hieß. Ein Notarzt habe den Tod festgestellt. "Aufgrund der unklaren Auffindesituation des Verstorbenen" sei eine Rechtsmedizinerin hinzugezogen worden. Beamte der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamts waren bis zum Nachmittag vor Ort mit kriminaltechnischen und rechtsmedizinischen Ermittlungen beschäftigt. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei zunächst nicht nennen.