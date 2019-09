Halle (dpa/sa) - Nach dem Fund eines Toten in einem Haus in Halle ist noch unklar, wer der Mann war. Ein Ergebnis der Obduktion liege noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann bereits vor mehreren Monaten gestorben. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen. Eine Frau hatte die Polizei gerufen, weil sie den Bewohner eines Einfamilienhauses in Halle-Kanena längere Zeit nicht gesehen hatte. Einsatzkräfte fanden in dem Gebäude eine männliche Leiche.