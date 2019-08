Halle (dpa/sa) - Bei einem Getränkehersteller in Halle ist am Mittwoch bei Umfüllarbeiten Chlorgas ausgetreten. Eine Leitung zwischen zwei Gasflaschen sei undicht gewesen, so dass die Substanz habe ausweichen können, sagte eine Unternehmenssprecherin. Das Gas werde in der Wasseraufbereitung des Unternehmens eingesetzt. Das ausgetretene Gas sei mit Wasser gebunden worden, sagte die Sprecherin. Es sei niemand verletzt worden. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet. Chlorgas kann in den Atemwegen und auf der Haut reizend bis ätzend wirken.