Haldensleben (dpa) - Die Feuerwehr hat den Transporter, in dem einer der Hermes-Mitarbeiter tot aufgefunden wurde, am frühen Mittwochmorgen auf giftige Schadstoffe untersucht. Das Ergebnis stehe noch aus, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Es soll im Laufe der Nacht noch bekanntgegeben werden. Es gehe darum, eine mögliche Kontamination auszuschließen.

Die beiden Toten sollen im Laufe des Mittwochs obduziert werden, sagte der Sprecher weiter. Ein Gerichtsmediziner sei auf dem Weg. Man gehe derzeit von einem unglücklichen Zusammenhang aus, auch die Obduktion sei eine Vorsichtsmaßnahme. Es sei merkwürdig, dass zwei Menschen, die offenbar völlig gesund wirkten, innerhalb kürzester Zeit starben, hieß es weiter.

Zwei Mitarbeiter des Paketdienstleisters Hermes in Haldensleben sind am Dienstag binnen eines Tages unter noch ungeklärten Umständen gestorben. Ein weiterer wurde schwer verletzt aufgefunden. Bei dem Schwerverletzten geht die Polizei davon aus, dass er gesundheitliche Probleme hatte.