Körperich (dpa/lrs) - In einer Grundschule in Körperich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hat eine defekte Geschirrspülmaschine einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Lehrerin habe am Montagnachmittag starken Rauch aus einer Geschirrspülmaschine bemerkt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr hatte die Lage aber schnell unter Kontrolle. Die 61-jährige Lehrerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. 17 Schüler konnten das Gebäude unverletzt verlassen.