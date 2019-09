Grevesmühlen (dpa/mv) - Eine gefesseltes Mädchen ist am Montag auf einer Toilette in einer Schule in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) entdeckt worden. Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall, wollte aber zunächst keine weiteren Details nennen. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet. Dem Sender zufolge soll die Zehnjährige in einer ersten Befragung davon gesprochen haben, dass es von einem Mann gefesselt worden sei. Die Polizei untersucht dem Sender zufolge nun den Vorfall.