Graal-Müritz/Göhren (dpa/mv) - Am Sonntag kam es an der Ostsee in Graal-Müritz und Göhren auf Rügen zu zwei Notfalleinsätzen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). In Graal-Müritz bei Rostock wurde eine etwa 80-jährige hilflose Frau aus einem unbewachten Badebereich der Ostsee gerettet. Sie hatte vermutlich Kreislaufprobleme, wie André Rieckhoff vom DLRG-Landesverband berichtete. Die Frau kam nach der Notfallversorgung ins Krankenhaus.