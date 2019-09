Glinde (dpa/lno) - Die Entschärfung einer 500-Pfund-Bombe in Glinde (Kreis Stormarn) bei Hamburg verzögert sich. Der Blindgänger könne nur mit Spezialgerät unschädlich gemacht werden, das noch zum Fundort gebracht werden müsse, teilte die Polizei am späten Mittwochnachmittag mit. Die Entschärfung hatte drei Stunden zuvor begonnen. Die Kampfmittelräumer hatten ihren Einsatz allerdings für 35 Minuten unterbrechen müssen, weil Personen im abgesperrten Bereich gesichtet wurden. Wie lange die Aktion noch dauern würde, konnte die Polizei nicht sagen.

Für die Entschärfung mussten sich rund 6000 Menschen in Sicherheit bringen. Die Stadt stellte Notunterkünfte zur Verfügung. Die Bombe war am Dienstag bei Abrissarbeiten in einem Gewerbegebiet entdeckt worden. Gebäude im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort der Fliegerbombe waren am Morgen evakuiert worden. Aus Sicherheitsgründen fiel zudem der Unterricht an allen Glinder Schulen aus.