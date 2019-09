Bombenentschärfung in Glinde: Evakuierung am Morgen

Glinde (dpa/lno) - Wegen einer geplanten Bombenentschärfung in Glinde werden am Mittwochmorgen Gebäude im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort der Fliegerbombe evakuiert. Die Evakuierung solle ab 8.00 Uhr beginnen, teilte die Polizei mit. Dem NDR zufolge sind rund 6600 Menschen von der Evakuierung betroffen. Die Entschärfung der Fliegerbombe sei für etwa 12.00 Uhr geplant. Aus Sicherheitsgründen falle zudem der Unterricht an allen Glinder Schulen aus. Wie lange der Einsatz dauern wird, war laut Polizei zunächst unklar.

Am Dienstag sei die 500 Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Abrissarbeiten entdeckt worden.