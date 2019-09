Technischer Defekt in Schleuse: Schiffe "stranden" in Kammer

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Zwei Binnenschiffe sind nach einem technischen Defekt in einer Kammer der Schleuse Kostheim am Freitagnachmittag vorübergehend "gestrandet". Nach Angaben eines Polizeisprechers fand gerade ein Schleusenvorgang statt, als durch den Defekt am Schleusentor Betriebsstoff in die Kammer gelangt war. Bis zur Reparatur könne die Kammer nicht genutzt werden, hieß es. Bis zum Abschluss der Arbeiten müssten die Schiffe dort verbleiben.