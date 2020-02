Kinderwagen rollt in See: Mutter und Bruder retten Kind

Gifhorn (dpa/lni) - Ein Kinderwagen mit einem eineinhalbjährigen Kind an Bord ist am Sonntag in den Schlosssee in Gifhorn gerollt. Die Mutter habe den Wagen beim Spazierengehen im Uferbereich des Sees abgestellt, als er plötzlich losrollte und ins Wasser fiel, sagte ein Polizeisprecher. Sofort liefen die 26-Jährige und ihr dreijähriger Sohn, der ebenfalls dabei war, dem Kinderwagen hinter ins Wasser. Noch im Uferbereich konnten sie den Kinderwagen greifen und ihn wieder an Land ziehen. Verletzt wurde niemand. Nachdem sich die Kinder und die Mutter in einem alarmierten Krankenwagen abgetrocknet hatten, konnten sie wieder nach Hause gehen.